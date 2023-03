Follia Messi, c’è l’annuncio: “Lo vuole l’Inter”

Il futuro di Lionel Messi resta ancora tutto da decifrare: dall’addio all’ipotesi nerazzurra, ecco cosa sta succedendo

Siamo ancora a fine marzo ma intanto le società di tutta Europa, tra suggestioni, sogni e piste concrete, stanno lavorando senza sosta alla prossima sessione estiva di calciomercato.

È il caso dell’Inter di Simone Inzaghi che ricaricherà le batterie durante la sosta per le nazionali, prima di tuffarsi in un aprile che rischia davvero di portare risposte quasi definitive per il prosieguo stagionale. Dalla corsa al secondo posto fino alla doppia sfida di Champions League contro il Benfica fino ad una suggestione che, nelle scorse ore, sta prendendo lentamente corpo portando avanti un sogno che da Milano va avanti da anni. Quel desiderio di vedere Leo Messi con la maglia dell’Inter, l’anno prossimo, rimane vivo nei pensieri della dirigenza nerazzurra e di Javier Zanetti, amico e grande estimatore della ‘Pulga’. E in tal senso è arrivata un’indiscrezione che potrebbe far fare i salti di gioia ai tifosi nerazzurri. Il giornalista Sergio Gonzalez, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato: l’Inter starebbe pensando alla firma a zero di Leo Messi. L’argentino ha il contratto in scadenza con il PSG al termine dell’attuale stagione e l’ipotesi rinnovo, ora come ora, non appare affatto scontata. Anzi. “Bomba mattutina sul fronte Messi”, scrive il giornalista sul noto social.

Messi all’Inter: “Tre fattori per il sì”

“Una fonte attendibile mi dice che l’Inter abbia intenzione di ingaggiare Leo. Da considerare il fattore Zanetti e lo stallo per il suo rinnovo a Parigi”, prosegue indicando le condizioni che potrebbero favorire la pista meneghina.

Gonzalez, poi, rimarca un altro fattore fondamentale che riguarda il Barcellona, club che da mesi starebbe lavorando al clamoroso ritorno di Messi. “Il Barcellona, invece, è condizionato dal Financial Fair Play e affogato da Tebas. Verrà regalato a Pupi?”. Interrogativo al quale, al momento, non vi è ancora risposta. Ma stavolta i tifosi dell’Inter sembrano poter davvero sperare in una firma da sogno: Messi in nerazzurro, è ancora tutto da scrivere.