Amrabat addio Serie A: “Lo vogliono le big d’Europa”

Sofyan Amrabat è stato vicinissimo all’addio alla Fiorentina dopo il grande Mondiale disputato con il Marocco: ecco la verità

Il centrocampista viola è diventato il faro del Marocco: Sofyan Amrabat è stato ad un passo dall’addio della Serie A con tre club d’Europa che hanno fatto sul serio a gennaio. La Fiorentina ha detto no alla sua cessione.

Nelle ultime ore è tornato a parlare suo fratello, ex calciatore, Nordin Amrabat, che ha svelato ai microfoni di VoetbalPrimeur il retroscena su Sofyan: “Per lui c’era molto interesse, ma Sofyan voleva andare solo in un top club d’Europa: c’erano tre davvero molto concreti negli ultimi giorni. Il Manchester United è arrivato a chiedere il suo prestito con opzione per il riscatto, ma c’è stato il rifiuto del club viola: è saltato perché la Fiorentina non lo voleva. Anche il Barcellona è arrivato a chiederne il prestito senza diritto e, infine, c’era il Chelsea“.

Amrabat, addio posticipato: può andare via

Ora in estate le dinamiche potrebbero cambiare definitivamente con il possibile trasferimento del centrocampista marocchino, sempre voglioso di scalare le gerarchie nella sua carriera.

Le big d’Europa sono sempre molto pressanti sul giocatore: Amrabat è stato protagonista nella vittoria del Marocco in amichevole contro il Brasile. La Fiorentina cercherà così di venderlo soltanto nella sessione estiva di calciomercato per poter incassare tanti milioni dopo l’exploit avvenuto nel Mondiale in Qatar.