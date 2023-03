Juventus scatenata, tris dalla A: che colpi per Allegri

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, ci sono società già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in estate. Visti i possibili addii di Szczesny e Rabiot, e considerando i problemi fisici che affliggono Paul Pogba, la vecchia signora sembra intenzionata ad effettuare una mini rivoluzione. Porta, difesa e centrocampo, infatti, sono i reparti dove i bianconeri intendono intervenire con decisione. A tal proposito, la dirigenza sembra aver già individuato i possibili obiettivi per l’estate.

La Juventus programma il futuro: gli obiettivi per l’estate

Come detto, la Juventus sembra già proiettata alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda la porta, il nome individuato dalla dirigenza per sostituire Szczesny in caso di partenza è Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese classe 2000. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per molti mesi, il giovane portiere sta dimostrando tutto il proprio valore anche in Serie A. La società sta monitorando attentamente il ragazzo, e potrebbe avviare una trattativa con la Dea in estate. Per quanto riguarda il reparto difensivo, visto anche il futuro incerto di Bonucci, c’è un altro calciatore dell’Atalanta nei pensieri della vecchia signora. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003. Scalvini si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione, che lo vede a quota due reti realizzate in 23 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni hanno portato la Juventus ad osservarlo costantemente, tanto che a breve potrebbe chiedere informazioni ufficiali alla squadra nerazzurra. Per il centrocampo il nome che più piace ai bianconeri è Davide Frattesi del Sassuolo. Sul ragazzo, però, è da tempo forte la Roma, che vorrebbe portarlo nella capitale in estate. Altro punto a favore dei giallorossi è proprio la volontà del ragazzo, che non ha mai nascosto il desiderio di giocare nella squadra di Mourinho, squadra per cui tifa. Nonostante questo, però, la Juventus sembra intenzionata a provarci, in modo da regalare un centrocampista di qualità al mister livornese. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus pronta a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.