Juve, c’è il nome del dopo Bonucci: affarone dalla Liga

I bianconeri mettono nel mirino un big per la difesa. Il nome è sorprendente, si tenta il clamoroso affare a Madrid

In vista dell’estate che verrà, numerosissime società di Serie A sono chiamate a dover apportare tutta una serie di cambiamenti, tra questi vi è anche la Juventus: prossima ad una vera e propria rivoluzione.

Tra i possibili addii, si è parlato moltissimo di quello di Dusan Vlahovic: calciatore che non va a segno in campionato da sei gare consecutive e che sta patendo alcune difficoltà di troppo al fianco della squadra di Massimiliano Allegri. A centrocampo, invece, chi è certo dell’addio è Leandro Paredes. Il neo Campione del Mondo aveva fatto tappa in quel di Torino tramite un accordo sottoscritto assieme al Psg via prestito: che, di fatto, non verrà rinnovato.

Per il resto, c’è da occuparsi anche della faccenda Bonucci. Il difensore ‘made in Italy’ è prossimo ai 36 anni d’età e, complici il suo contratto in scadenza nel 2024, più gli innumerevoli infortuni patiti in quest’annata, il classe ’87 ha praticamente le ore contate al fianco della Juventus. Di nomi se ne sono fatti, forse, anche fin troppi negli scorsi mesi…Ed oltre a quelli di Pau Torres e tanti altri, c’è n’è uno che può seriamente intrigare l’intera dirigenza zebrata.

Calciomercato Juve, è caccia al dopo Bonucci: nel mirino c’è Gimenez dell’Atletico Madrid

Tra i profili più esperti presenti in Europa, ma al tempo stesso che sono ancora nel pieno vivo della propria carriera, rientra anche il nome di Jose Maria Gimenez: attuale difensore centrale dell’Atletico Madrid.

Il classe ’95 è, oramai da anni, il vero e proprio pilastro difensivo dei ‘Colochoneros’, oltre che della Nazionale uruguaiana. Trattasi di un difensore centrale alto 1,85 m, abile sia nel duello aereo che non. Gimenez è in forza all‘Atletico Madrid sin da quando ricorreva ancora la stagione 13-14 ed è proprio per questo che, una volta trascorsi ben 10 lunghi anni in quel di Madrid, potrebbe anche avere voglia di cambiare aria a fine stagione.

Tra i club che potrebbero compiere, da un momento all’altro, un tentativo d’avanzata nei suoi confronti, c’è da tenere in considerazione anche la Juventus. Certo, non sarà facile, in quanto Gimenez ha una valutazione attorno ai 35 milioni di euro, ma ciò che potrebbe spingere i bianconeri a farsi avanti per lui, è il fatto che nella nuova difesa a tre di Allegri urge, necessariamente, un nuovo innesto là dietro.