Nuova proprietà e ribaltone: da avversario a erede di Inzaghi

Nerazzurri pronti ad accogliere un tecnico di caratura internazionale al posto d’Inzaghi in caso di cambio di proprietà. Il nome è sorprendente

Sono oramai mesi, per non dire anni, che si parla di un nuovo cambio di proprietà da parte dell’Inter. Visti i precedenti infatti, complice la situazione nella quale si trova Zhang che continua a tenere banco tutt’ora, l’intera dirigenza nerazzurra non è, di conseguenza, libera di poter spendere come meglio crede.

Spetta a Marotta e Ausilio, non a caso, adattarsi puntualmente in qualsiasi finestra di calciomercato. Lo si è notato già un anno fa, con gli acquisti a parametro zero di Onana e Mkhitaryan – ai quali si sono aggiunti poi gli affari in prestito di Asllani e Bellanova – ma lo si era potuto percepire ancor prima con le maxi cessioni di Lukaku e Hakimi nell’estate del 2021. Di nomi, disposti a poter raccogliere l’eredità di Suning e compagnia, se ne sono fatti tanti ultimamente. Si è parlato moltissimo del fondo arabo PIF, fino ad arrivare a quello americano (ipotesi più plausibile fino ad ora).

Sarebbe proprio a quel punto infatti, che nel caso in cui questo fondo USA dovesse subentrare a capo dell’Inter, la ‘Beneamata’ sarebbe a quel punto libera di poter spendere come meglio crede, cosa che la maggior parte dei club europei fa di già. Ad essere sinceri, è proprio da qui che si può iniziare a prendere in considerazione l’idea di arrivare ad ingaggiare un nuovo tecnico di caratura internazionale. Con ogni probabilità, infatti, a fine stagione dovrebbe consumarsi il divorzio tra Inzaghi e i nerazzurri. Anche in questo caso, di nomi disposti a poter raccogliere la sua eredità, se ne sono fatti tantissimi: pensiamo per esempio a Klopp. Eccezion fatta per il tedesco, però, occhio ad un nome che può finire per allettare seriamente i nerazzurri.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori l’idea Schmidt per il dopo Inzaghi: tutto quello che occorre

Non solo i vari De Zerbi, Thiago Motta ecc…Nel caso in cui il fondo americano dovesse seriamente acquisire i diritti dell’Inter, lo ribadiamo, i nerazzurri potrebbero pensare anche a Roger Schmidt come potenziale successore di Inzaghi.

Il tecnico tedesco, prossimo a dover affrontare Lautaro e compagni nel prossimo doppio confronto di Champions – valido per i quarti di finale – sta raccogliendo risultati a dir poco sorprendenti in stagione assieme al suo Benfica. A onor del vero, infatti, i portoghesi figurano al primo posto della griglia generale della Primeira Liga. 68 punti raccolti sin qui, dieci in più della seconda precisamente – quale il Porto – con ben 66 gol fatti all’attivo e soli 14 subiti: tutto questo in appena 25 giornate di campionato. Anche in virtù del contratto che lo vede legato al fianco dei portoghesi sino a giugno 2024, dunque, potrebbe essere lui la nuova suggestione nerazzurra.