Grave infortunio in A: “Rottura del tendine d’Achille”

Il comunicato ufficiale del club non lascia scampo a dubbi, il calciatore termina in anticipo la sua stagione con un pesante infortunio da gestire

La sosta di campionato dovuta ai numerosi impegni internazionali valevoli per le Qualificazioni alla prossima edizione degli Europei 2024 non sembra aver sortito l’effetto sperato tra le file della Fiorentina.

Il club viola, infatti, nel corso della partitella d’allenamento giocata al Franchi contro la formazione del Saravezza Pozzi ha dovuto perdere Salvatore Sirigu per infortunio. Il calciatore, lanciato verso il fondo del campo per recuperare un pallone, è andato incontro alla rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Trasportato in barella presso il centro sportivo ‘Davide Astori’, è stato prontamente visitato. Gli accertamenti medici seguenti hanno dunque confermato la grave lesione.

Infortunio Sirigu, anche il Napoli vicino al portiere

A seguire il comunicato ufficiale del club toscano, diramato sui propri canali web: “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo“.

In via solidale, l’ex squadra del Napoli ha inviato un messaggio d’incitamento al portiere augurandogli una pronta guarigione: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo“, si legge.