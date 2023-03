Spalletti gli dice addio: il giro di valzer favorisce il Milan

‘Partenopei’ pronti a scaricare un calciatore per accoglierne un altro in estate. Attenzione ai rossoneri, Maldini e i suoi pensano al blitz per il primo dei due

La grandissima stagione che sta il Napoli sta disputando in quest’annata è sotto gli occhi di tutti. A testimoniarlo sono gli stessi numeri raccolti dai ‘partenopei’. Già 64 reti segnate in appena 27 giornate di campionato e sole 16 subite. Una vera e propria cavalcata la loro e di questo se ne sono accorte anche le loro avversarie in Europa.

Ad essere sinceri infatti, ancor prima che si tenessero i sorteggi per i quarti di finale, l’allenatore del Manchester City, quale Pep Guardiola, aveva già provveduto a rilasciare alcuni complimenti nei confronti della squadra di Luciano Spalletti (da questa cosa, il tecnico toscano ne ha tratto ben altro ma, ad ogni modo, ha poi voluto sorvolare). Per il resto però, la cosa che sorprende ancor di più, è il fatto che il Napoli stia per la prima volta riuscendo a dire la propria anche in Europa.

Non era accaduto mai e poi mai nella storia dei ‘partenopei’ che gli stessi azzurri riuscissero a raggiungere i quarti di Champions: un traguardo voluto, a lungo inseguito, e che Osimhen e compagni sono riusciti ad ottenere mettendo al tappeto anche vere e proprie corazzate come quelle di Liverpool e Ajax (questi ultimi usciti anzitempo dal girone). Non si sa ancora, con esattezza, fin dove potrà arrivare questo Napoli, ma ciò che è certo, è il fatto che ADL e soci sono più affamati che mai…Motivo per cui già nella prossima stagione si tenterà qualche altro nuovo investimento sul mercato. Tra questi, occhio ad un tentativo che può seriamente favorire il Milan.

Calciomercato, il Napoli tiene gli occhi puntati su Beto: attenzione all’uscita di Simeone che può finire al Milan

Negli ultimi mesi, il nome di Norberto Beto è stato accostato sempre più con insistenza al Napoli e, a quanto pare, questo flirt tra le due parti non si è ancora placato.

In vista della prossima estate, infatti, i ‘partenopei’ stanno tenendo attentamente d’occhio la sua situazione. Reduce dall’aver siglato già 9 reti e 2 assist in stagione, il centravanti portoghese può seriamente finire dalle parti di Napoli nel corso dei prossimi mesi e, in caso di suo approdo alla corte di Aurelio De Laurentiis, Spalletti e l’intero staff tecnico finirebbero per dire addio, a quel punto, a Giovanni Simeone (centravanti che, pur non avendo avuto sin qui così tanto spazio davanti a sé ha già messo a referto 8 importanti reti. In tal senso, occhio perché a poter fare più di un semplice pensierino nei confronti del ‘Cholito’ potrebbe essere proprio il Milan, ancora alle prese con tutta una serie di problemi là davanti.