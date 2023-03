La Juve ci riprova: colpaccio dal PSG

La Juventus al lavoro anche in vista del calciomercato estivo: nuovo possibile colpo in casa Paris Saint-Germain

In casa Juventus tiene sempre banco il futuro di Adrien Rabiot. Come noto, il francese è ancora in scadenza nel prossimo giugno e non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo con i bianconeri.

Dalla Francia, durante il ritiro in Nazionale, è tornato a parlare il centrocampista: “Il rinnovo con la Juve? In Italia mi trovo bene, mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non si può dire cosa succederà. Sono onesto, al momento non so nulla. Si vedrà tra qualche mese. Il calcio e la sfida sportiva rimangono gli elementi più importanti nella mia scelta”. L’ex non chiude al Paris Saint-Germain: “Tornare al PSG? Non bisogna precludersi niente, tengo le porte aperte. Ma il Psg è stato una fase della mia vita, sono passato ad altro, ora sono in Italia da quattro anni e in campo e nella mia vita tutto va per il meglio”. In estate, dunque, potrebbe riaccendersi l’asse Torino-Parigi non solo per Rabiot.

Calciomercato Juve, possibile colpo dal Paris Saint-Germain

Con o senza ritorno di Rabiot, la Juventus potrebbe bussare nuovamente in casa PSG nel prossimo mercato estivo.

Due le possibili occasioni: l’ex Napoli Fabian Ruiz e Carlos Soler. Entrambi non hanno avuto l’impatto sperato e potrebbero già lasciare Parigi, anche attraverso formule vantaggiose come il prestito con opzione. La Juventus è in agguato in vista dell’estate.