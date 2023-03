Conte con Kulusevski, doppio ritorno in Serie A

Possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A con Dejan Kulusevski: tutti i dettagli in vista del calciomercato estivo

Sono ore già decisive per il futuro di Antonio Conte. Dopo il clamoroso sfogo in conferenza stampa, sembra essere giunta al capolinea l’avventura al Tottenham del tecnico italiano.

Con Conte in bilico, si discute anche del possibile futuro di Dejan Kulusevski. Lo svedese nelle ultime ore ha parlato così: “Mi ha aiutato molto durante la mia carriera, è ancora molto importante per il nostro club e per il mondo Tottenham. Era molto dispiaciuto, come lo eravamo noi calciatori, e dobbiamo accettarlo. Siamo usciti dalle coppe e dalla Champions e so che dovremmo essere tristi e arrabbiati, lui la prende così, qualcun altro magari la prenderebbe in modo diverso ma dobbiamo rispettare le sue parole. Se sarei felice di continuare a lavorare con Conte? Assolutamente”.

Arrivato a Londra dalla Juventus anche per l’allenatore ex Inter e Juve, Dejan Kulusevski potrebbe così lasciare gli Spurs in estate in caso di addio di Conte. L’esterno potrebbe seguire proprio il tecnico nella sua nuova avventura.

Calciomercato Milan, suggestione Conte con Kulusevski

Per Conte si parla già con insistenza di un possibile ritorno in Serie A. In caso di clamorosa separazione con Pioli (ad esempio senza Champions League), anche il Milan avrebbe in cima alla lista l’allenatore pugliese.

Conte al Milan potrebbe portare con sé Kulusevski dal Tottenham. Lo svedese conosce bene il campionato italiano e tornerebbe volentieri in una big del calibro dei rossoneri, per rilanciarsi dopo una stagione al di sotto le aspettative. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Staremo a vedere.