Tutti a caccia del gioiello: lotta a cinque in Serie A

Sul nuovo talento del calcio italiano si potrebbe scatenare una lotta di mercato che coinvolge cinque club di A

Tutti i campionati d’Europa sono fermi in ossequio alla sosta per le rappresentative Nazionali, impegnate – almeno quelle del Vecchio Continente – nei primi match di qualificazione ad Euro 2024. Tra le fila Azzurre c’è curiosità per il possibile impiego di Mateo Retegui, il bomber italo-argentino che ha scelto di rappresentare il nostro Paese e al quale il CT Roberto Mancini ha regalato la prima convocazione.

Nessuno ha però dimenticato un altro attaccante, già chiamato dall’allenatore sul finire della scorsa stagione. Un semi-sconosciuto – almeno all’epoca della prima chiamata – ma che successivamente ha bruciato le tappe. Il valore di mercato del classe 2003 sfiora ormai i 20 milioni di euro, col club proprietario del cartellino del giocatore che però potrebbe chiedere fino a 30 milioni per farlo partire. Il giovane talento fa già gola a diversi top club italiani, con Juve e Roma in prima fila per il suo acquisto.

È Gnonto-mania: parte l’asta per il giovane Azzurro

Passato al Leeds dallo Zurigo per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro nella scorsa estate, Wilfried Gnonto si è meritato la fiducia del club britannico con una serie di prestazioni in crescendo. Il valore di mercato si è praticamente raddoppiato. Con i Whites che gongolano all’idea, qualora arrivassero delle offerte interessanti, di mettere a bilancio una succosa plusvalenza. O, in caso di permanenza del gioiello di origini ivoriane, bearsi dell’ottimo lavoro di scouting effettuato sul nativo di Verbania. In Serie A però, dopo qualche diffidenza iniziale, parecchi club avrebbero deciso di rompere gli indugi sul velocissimo e talentuoso attaccante.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, sarebbero già cinque le società che hanno avviato i contatti col club britannico. Si tratta, oltre alle succitate Juve e Roma, di Napoli, Atalanta e Milan. Il doppio confronto della Nazionale, impegnata prima con l’Inghiterra, poi con Malta, potrebbe essere un’ottima vetrina per le speranze di Gnonto di tornare in Italia da protagonista. Il futuro è tutto davanti a suoi occhi e ai suoi piedi. Resta da convincere il Leeds…