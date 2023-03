Mendes risolve il ‘problema’ Correa: Inter, scambio alla pari

I nerazzurri puntano a piazzare altrove il ‘Tucu’, pagato ben 30 milioni tra prestito e riscatto. Possibile operazione in Spagna

L’Inter si appresta a compiere una mezza rivoluzione. La prima ‘vittima’ dovrebbe essere Simone Inzaghi, a seguire molti dei calciatori – undici in tutto – con il contratto in scadenza a giugno. Ma sulla lista di sbarco ce ne sono anche altri, da Brozovic passato in maniera assurda da elemento imprescindibile ad alternativa indigesta, fino a Joaquin Correa.

‘Fedelissimo’ dello stesso tecnico piacentino, in due stagioni nerazzurre l’argentino ha combinato davvero poco complici tanti guai fisici. Uno degli ultimi gli ha fatto saltare il Mondiale. L’Inter lo ha messo sul mercato già da un annetto, problema è che venderlo risulta praticamente impossibile a meno di fare una minusvalenza. Tra prestito e riscatto, il ‘Tucu’ è costato la bellezza di 30 milioni di euro, una cifra incredibile già col senno di prima…

Calciomercato Inter, Correa a Siviglia in cambio di Rafa Mir: fa tutto Mendes

In soccorso all’Inter potrebbe arrivare Jorge Mendes, che anche col divorzio da CR7 rimane uno degli agenti più potenti e influenti in giro per l’Europa. Per ragioni pure di cassa, la propria, il portoghese dovrà trovare nuove sistemazioni a molti dei suoi assistiti. Uno di questi è Rafa Mir, centravanti spagnolo non centrale al Siviglia che sta vivendo una stagione terribile.

Se gli andalusi dovessero riuscire a salvarsi, ora sono 14esimi con però solo due punti in più del Valencia (a proposito di ‘nobili’ decadute) terz’ultimo in classifica, Mendes potrebbe provare ad architettare uno scambio alla pari – anche di semplici prestiti – con l’Inter. Il suo Rafa Mir a Milano, Correa a Siviglia.