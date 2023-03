Proposta indecente per Vlahovic: stavolta la Juventus può cedere

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe lasciar andare Dusan Vlahovic, centravanti serbo: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo lo choc della penalizzazione che ha portato al pareggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e alla sconfitta in casa con il Monza di Raffaele Palladino, ha ripreso a macinare risultati e punti nel campionato italiano di Serie A trovando una mostruosa continuità, fatta eccezione per il ko in casa della Roma di Josè Mourinho.

Nell’ultima gara, la Vecchia Signora ha regolato, non senza polemiche, l’Inter di Simone Inzaghi grazie alla rete da Filip Kostic. Ancora a secco invece, nonostante si sia sbloccato su rigore in Europa League, Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo comunque è stato fondamentale nell’azione che ha portato alla rete del connazionale ed è in grande crescita dopo qualche partita decisamente opaca. In vista della prossima estate di calciomercato, l’Arsenal potrebbe tornare alla carica per il suo cartellino, magari con una proposta ‘indecente’ un po’ a sorpresa.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: la formula dell’Arsenal

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe dunque perdere Dusan Vlahovic nella prossima finestra estiva dei trasferimenti. Sulle tracce del serbo c’è l’Arsenal di Mikel Arteta che avrebbe intenzione di mettere sul piatto, per provare a convincere la Juventus, anche il cartellino di Granit Xhaka, giocatore molto apprezzato da Allegri che farebbe davvero comodo in questo momento alla Vecchia Signora considerando l’assenza prolungata di Pogba e il probabile addio di Adrien Rabiot.

In ogni caso, per Vlahovic la Juventus vorrebbe solo cash e una cifra molto alta che, neanche con 50 milioni di euro più Xhaka, potrebbe essere soddisfatta dai Gunners.