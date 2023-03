Ribaltone in panchina: Tuchel lascia indietro Conte

Antonio Conte è sempre più vicino a lasciare il Tottenham: nelle prossime ore possibile esonero per il manager italiano

La sua avventura alla guida degli Spurs sembra essere arrivata ai titoli di coda. Antonio Conte è ad un passo dall’esonero dopo le sue critiche alla società inglese e ai calciatori accusati di essere molto egoisti durante le partite. Antonio Conte è pronto anche a fare il suo ritorno in Italia, ma il PSG è in cerca di un nuovo allenatore dopo la deludente avventura di Galtier. L’obiettivo numero uno del top club parigino è quello di vincere la Champions League, come rivelato anche da Marco Verratti nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport.

Il Psg vorrebbe mettere in atto una nuova rivoluzione estiva. Neymar è out per tutta la stagione, mentre Messi e Mbappe non sono riusciti a superare l’ostacolo Bayern Monaco. La corazzata bavarese ha eliminato agli ottavi i parigini, che starebbero già pensando all’allenatore del futuro. In pole resta Thomas Tuchel, che ha già guidato il PSG, ma ora è libero dopo l’esonero di inizio stagione al Chelsea. Il suo profilo è sempre fortemente monitorato dalla dirigenza francese, pronta a convincerlo nuovamente. Anche Zidane resta staccato così come Antonio Conte, che è sempre nel mirino di diversi top club italiani in vista della prossima stagione.

Psg, Conte verso il ritorno in Italia

L’obiettivo dell’allenatore italiano è quello di avvicinarsi alla sua famiglia per ritrovare la felicità persa in questi mesi a Londra. L’avventura al Tottenham è ormai ai titoli di coda con la sua voglia di tornare a casa per un nuovo progetto avvincente.

Conte è stato seguito in passato dal Paris Saint-Germain, ma ora non è in cima alla lista delle preferenze. Tuchel potrebbe tornare in sella al posto di Galtier per un nuovo corso in casa parigina. Novità importanti per quanto riguarda il suo futuro con l’allenatore italiano, pronto subito per una nuova avventura.