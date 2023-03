Scambio più cash Milan: ecco l’attaccante del futuro

La possibile offensiva del Milan per il post Ibra e Giroud. Assalto al gioiello nel calciomercato estivo: tutte le cifre e i dettagli

Il calciomercato estivo si avvicina e diversi nomi stanno già iniziando ad infiammare rumors ed indiscrezioni. Uno di questi è quello di Hojlund, l’ultima grande scoperta in casa Atalanta.

Senza l’apporto di Muriel e Zapata, Gasperini si è affidato ai gol del nuovo gioiello nerazzurro e di Lookman. “Ho subito pensato che fosse il posto giusto per me: da un lato posso imparare dagli attaccanti più esperti, dall’altro posso far vedere che anche io posso giocare”. E ancora: “Non mi monto la testa, sono davvero felice di giocare tanto ma ho solo vent’anni e ho tanto da imparare, sono concentrato nel lavoro per migliorare il mio rendimento con l’Atalanta e spero che si arrivi più in alto possibile in classifica”. Le sirene delle big sono già accese per Hojlund e si profila un’estate piuttosto calda in sede di mercato.

Calciomercato Milan, il possibile assalto a Hojlund: tutti i dettagli

Anche il Milan, al lavoro per il post Ibra e Giroud, potrebbe puntare con forza su Hojlund per l’attacco del futuro.

Il danese classe 2003 è già valutato dall’Atalanta oltre 30 milioni di euro. Sul piatto potrebbe finire per il Milan anche il cartellino di Colombo: il talento rossonero, in prestito al Lecce, potrebbe essere sacrificato per arrivare ad Hojlund, oltre ad un importante conguaglio economico. Maldini e Massara lavorano all’attacco del futuro in casa rossonera.