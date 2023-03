Milan, Mirabelli a sorpresa: “Donnarumma in Serie A”

La prossima sessione di mercato prende già forma: c’è la rivelazione dell’ex Milan sul ritorno di Gianluigi Donnarumma

Il calciomercato estivo è ancora lontano ma i pensieri dei grandi club sono già focalizzati verso quelle che saranno le prossime mosse, tanto in entrata quanto in uscita.

Chi di mercato ci ha vissuto e continua a nutrirsene è certamente Massimiliano Mirabelli. L’ex dirigente del Milan, attualmente sotto contratto con il Padova, è tornato a parlare e lo ha fatto in modo decisamente poco banale. Perchè tra i temi trattati, oltre al momento delle big di Serie A, c’è anche il mercato ed uno dei suoi pupilli. Mirabelli, con un passato anche nell’Inter, ha detto la sua in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trattando diversi argomenti. In primo piano, chiaramente, il cammino delle milanesi tra Serie A e Champions League. “Vedendo il derby d’Italia, per me l’Inter ha un organico superiore a quello della Juve. I nerazzurri possono arrivare in finale di Champions, sono favoriti sia con il Benfica che nella semifinale contro Milan o Napoli”.

Mirabelli su Donnarumma: “Può andare solo lì”

Il punto, poi, sulla società di via Aldo Rossi e la squadra rossonera: “Il percorso di Pioli resta positivo, lo confermerei anche se il Milan non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League”.

Fari puntati, infine, su quello che è stato uno dei pilastri del Milan di Mirabelli e attualmente in forza al PSG: Gianluigi Donnarumma. Tra alti e bassi con la squadra di Galtier, il ritorno in Serie A la prossima estate sarebbe agevolato dal Decreto Crescita: “A lui sono molto legato, è un bravissimo ragazzo oltre ad uno dei migliori tre portieri al mondo. Tifo affinche possa tornare in Italia. Dove? Può andare solo alla Juve, come avrebbe dovuto fare due anni fa”.