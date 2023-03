Brahim-magia, scambio in Premier: Perez lo ‘promette’ al Milan

Il fantasista rossonero, in prestito dal Real Madrid, ha attirato su di sé le attenzioni della capolista di Premier che lancia l’ipotesi scambio

Sono ventitré le presenze maturate nel corso della attuale stagione del campionato di Serie A, con quattro reti all’attivo e due assist preziosi. Un bottino degno di nota per Brahim Diaz, alla sua terza annata in prestito tra le file del Milan. Lui che era stato lasciato partire tempo addietro dalla dirigenza del Real Madrid perché ritenuto di troppo da parte di Zinedine Zidane.

Ora il club madrileno starebbe seriamente rivalutando le condizioni del suo futuro, tra idea di controriscatto a 27 milioni di euro nel caso in cui il Milan dovesse decidere di strappare il suo cartellino con riscatto a 22 milioni. Ma anche l’ipotesi di lasciarlo esattamente lì dov’è senza mettere i bastoni tra le ruote nei piani di Stefano Pioli. Con lui il fantasista spagnolo ha dato sfoggio di tutte le sue qualità scalzando anche l’altro acquisto Charles De Ketelaere. Ora però queste buone prestazioni messe in atto anche in Champions League hanno scatenato l’interesse dell’Arsenal in Premier League.

Calciomercato, Brahim e il nodo Milan: ci pensa l’Arsenal

Stando alle fonti spagnole de ‘El Nacional’, Mikel Arteta fremerebbe all’idea di avere un calciatore di prospettiva come Brahim Diaz sulla scia del vecchio accordo con il Real raggiunto per il cartellino di Martin Odegaard.

E ovunque lui si troverà, la dirigenza londinese sarà pronta ad investire un bel po’ di denaro per accontentare il tecnico spagnolo, soprattutto nel caso in cui dovesse sopraggiungere la vittoria del campionato. Fronte Milan, Paolo Maldini potrebbe ricevere dunque la proposta di uno scambio secco per il cartellino del centrocampista ventitreenne Albert Sambi-Lokonga, di rientro la prossima estate dal prestito al Crystal Palace. A questo verrebbe quindi aggiunto un possibile conguaglio cash per pareggiare il valore in costante crescita di Brahim.