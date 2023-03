Ribaltone Rabiot: ora è una certezza

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate al futuro.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, sembra già essere in movimento per programmare le strategie del futuro. Uno dei migliori della stagione bianconera è Adrien Rabiot, che lo vede a quota nove reti realizzate e quattro assist forniti in 33 partite disputate. Il centrocampista francese vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora al termine della stagione, anche se nelle ultime ore arrivano notizie molto positive per il popolo bianconero.

Adrien Rabiot ora può restare: la mamma apre al rinnovo

Uno dei calciatori più importanti di questa stagione è Adrien Rabiot, autore di una grandissima annata. Il classe 1995 vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, fino a poco tempo fa, il rinnovo sembrava una cosa quasi impossibile. Ora, però, le cose sembrano poter cambiare, con il calciatore che potrebbe vestire ancora di bianconero. Stando a quanto riportato da Salt and Pepper, infatti, è praticamente certa la permanenza di Adrien Rabiot alla Juventus nella prossima stagione. La mamma del francese avrebbe comunicato la volontà del ragazzo di restare in bianconero, tanto da mandare un’apertura alla società per abbassare le esose richieste contrattuali. Questo è un fatto molto apprezzato dalla dirigenza della vecchia signora, che a breve potrebbe avviare nuovamente i contatti per arrivare ad una definizione in tempi brevi. Allegri e i tifosi bianconeri, quindi, possono sorridere, perché Adrien Rabiot è destinato a restare in maglia bianconera anche nei prossimi anni.