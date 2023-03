Cessione Inter, Zhang ha deciso: svolta in arrivo

Brutta sconfitta per l’Inter, che cade a San Siro contro la Juventus per 0-1 grazie al gol di Kostic.

Serata amara per la squadra di Simone Inzaghi, che esce sconfitta contro la Juventus per 0-1 da San Siro.

La posizione di classifica mette sempre più a rischio la posizione del tecnico piacentino, con i tifosi che lo ritengono uno dei principali responsabili. Ad occupare la mente dei supporter nerazzurri, però c’è anche la questione legata alla possibile cessione societaria. Proprio su questo punto, infatti, sembrano arrivare novità importanti, con l’Inter che potrebbe passare di mano nel giro di breve tempo.

Cessione Inter imminente: trattativa in fase avanzata

Come detto, sembrano arrivare novità importanti in merito ad una possibile cessione da parte dell’attuale società nerazzurra.

Stando a quanto riporta Salt and Pepper tramite il proprio profilo Twitter, infatti, nei corridoi di San Siro circolano voci sempre più insistenti su una possibile cessione del club milanese. La trattativa, infatti, sembrerebbe ben avviata, tanto che la cessione del club potrebbe essere imminente. Uno dei motivi che spingono le cordate ad accelerare per l’acquisto del club nerazzurro è il nuovo stadio, che attira e non poco gli investitori interessati. Si tratterebbe di un cambiamento importante per il club lombardo, con i tifosi che gradirebbero e non poco un passaggio di proprietà. Il presidente Zhang, infatti, è stato spesso accusato di non riuscire a rinforzare adeguatamente la rosa, e questo porta i tifosi nerazzurri ad invocare un cambiamento dell’attuale società. Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale il futuro sembra già entrare nel vivo per l’Inter, con Zhang che potrebbe presto salutare Milano. La speranza della tifoseria nerazzurra, è che questa cessione possa concretizzarsi nel minor tempo possibile.