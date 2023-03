Kessié da record: “Obiettivo importante”, Inter e Juve sono avvisate

Il centrocampista ivoriano segna una rete importantissima nel Clasico contro il Real Madrid che potrebbe marcare indelebilmente anche la sua posizione sul mercato

Franck Kessié, da ‘Presidente’ del Milan a uomo chiave nella vittoria del Barcellona ieri contro il Real Madrid proprio sul finale. Il ‘Clasico’ spagnolo per eccellenza, una partita sentita come le rivalità più calde del nostro campionato. Come Lazio-Roma o Inter-Milan, ma forse anche qualcosina di più. A maggior ragione se la posta in palio sono tre punti fondamentali per la corsa alla vittoria finale della Liga.

Ebbene il centrocampista ivoriano ha tracciato una linea di demarcazione, un confine netto tra quelle che sono le ambizioni di Xavi e quelli che sono i tentativi di raggiungerlo da parte di Carlo Ancelotti. Una sfida senza fine, sulla quale l’ex Milan ha posto il proprio sigillo. Gol da record, fra l’altro, perché rappresenta il numero 3000 nella storia dell’impianto casalingo del Camp Nou.

“Sono molto contento. È una vittoria che fa bene alla squadra, alla città e al mondo intero. Sono felice di aver segnato quel gol, era un obiettivo molto importante per me. Come avevo già detto, giocare il ‘Clasico’ è un sogno per molti giocatori e aver contribuito alla storia di questo club è un traguardo che resterà segnato per la vita“, ha dichiarato Kessié al termine dell’incontro. Un gol, quello di cui parla, su cui ci sarà molto da discutere anche in chiave mercato. Perché se prima il centrocampista era investito dalle voci di un possibile trasferimento, adesso quel gol potrebbe ‘redimerlo’ clamorosamente.

Calciomercato, Kessié segna il gol della permanenza

Come noto, Kessié era stato accostato in precedenza dapprima all’Inter sia come merce di scambio per raggiungere le prestazioni sportive di Marcelo Brozovic sia come opzione ideale per il centrocampo nerazzurro del futuro dietro compenso cash.

Allo stesso modo la Juventus di Massimiliano Allegri, vogliosa di dare un taglio netto al proprio reparto la prossima estate con tante uscite in programma e qualche innesto mirato di qualità. Ora più che mai, però, il futuro dell’ivoriano ex Milan sembra essere legato al Barcellona. Da lì, almeno per ora, non si muove.