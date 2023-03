Spesa pazza per Osimhen: 80 milioni e ‘sgarbo’ all’Inter

C’è anche il Real Madrid su Victor Osimhen: i Blancos preparano l’assalto all’attaccante che sta trascinando il Napoli

Non solo il Manchester United: dall’estero attenzione anche al Real Madrid in ottica Osimhen. I Blancos vogliono strappare l’attaccante al Napoli.

Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli e potrebbe sfidare il Manchester United nella corsa all’attaccante nigeriano, autore finora di ventitré gol e cinque assist in ventotto partite giocate con la maglia del Napoli, trascinando gli azzurri nella corsa scudetto.

Non sarà facile, del resto, trattenere a Napoli l’ex Lille per Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà fare i conti con le tante offerte provenienti, in particolar modo da club europei, anche perché difficilmente il Napoli andrà a rinforzare dirette concorrenti in Italia.

Calciomercato Napoli, l’offerta del Real Madrid per Osimhen

Ecco perché il Real potrebbe inserirsi nella corsa a Victor Osimhen, già finito nel mirino del Manchester United.

I Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da ottanta milioni di euro, più il cartellino di Nacho Fernández (difensore classe ’90, in scadenza e nel mirino dell’Inter), per un totale di ottantacinque milioni di euro.