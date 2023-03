Osimhen, il Chelsea fa sul serio: anche Juve e Milan tremano

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Chelsea, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Nonostante il futuro del tecnico Graham Potter sia in bilico, infatti, la dirigenza sembra intenzionata a pianificare le strategie della prossima stagione. Il reparto che i Blues intendono rinforzare è l’attacco, con la dirigenza che ha individuato Victor Osimhen come giusto profilo. Il club londinese, infatti, sembrerebbe pronto a presentare una proposta di scambio al club azzurro.

Napoli forte su Osimhen: il Chelsea offre Pulisic

Nonostante la faraonica campagna acquisti condotta in inverno, il Chelsea non sembra intenzionato a fermarsi.

Il colpo da novanta che il club di Stamford Bridge vuole regalarsi nel prossimo calciomercato estivo è Victor Osimhen, nigeriano in forza al Napoli. Il bomber azzurro si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, che lo vede al comando della classifica capocannonieri della Serie A, oltre al primato con gli azzurri in campionato e ai quarti di Champions conquistati. Queste prestazioni hanno portato i top club europei a mettergli gli occhi addosso, con il Chelsea che sembrerebbe pronto a presentare la prima offerta. Il club inglese, infatti, starebbe pensando di inserire in un eventuale trattativa il cartellino di Christian Pulisic, ala offensiva statunitense classe 1998. Anche se Spalletti apprezza e non poco le qualità del dieci blues, un arrivo a Napoli sembra molto complicato per via dell’ingaggio percepito dal calciatore. Sul calciatore c’è anche il forte interesse di Milan e Juventus, con Pioli e Allegri che lo avrebbero indicato come possibile rinforzo offensivo. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Chelsea pronto a portare il bomber nigeriano in Premier League.