HIGHLIGHTS | Tante occasioni ma basta Berardi su rigore: Sassuolo-Spezia 1-0

Neroverdi alla quarta vittoria consecutiva grazie al rigore realizzato dal proprio capitano contro gli ospiti mai veramente pericolosi sottoporta

La gara giocata questo pomeriggio tra Sassuolo e Spezia ha sancito l’avvio della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, reduci da tre risultati utili consecutivi grazie alle prestazioni di un ritrovato Domenico Berardi, impattano positivamente anche contro gli avversari liguri e si portano in decima posizione.

Nella prima frazione di gioco lo Spezia ha tentato di fare la partita e ha di fatto giocato meglio soprattutto all’avvio, senza tuttavia mai mettere in apprensione il portiere neroverde Consigli. Al contrario il Sassuolo ha fatto carburare il motore diesel rendendosi pericolosissimo in molteplici occasioni con Berardi che ha colpito la traversa dal limite dell’area di rigore; mentre Henrique non ha trovato la rete per un soffio grazie al magistrale intervento di Dragowski. Secondo tempo macchiato ancora da nuove occasioni golose per i padroni di casa che al 69′ trovano la rete del vantaggio ancora ad opera del capitano, su calcio di rigore. Qualche istante prima il difensore Amian aveva infatti colpito con un braccio il pallone su conclusione di Laurienté: dopo l’intervento del VAR anche l’arbitro non ha dubbi. Il palo di Harroui nel finale non perdona lo Spezia che deve quindi incassare una pesante sconfitta di misura. Sorride Alessio Dionisi.

Sassuolo-Spezia 1-0: highlights, tabellino e classifica

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

69′ Berardi su rigore

Classifica di Serie A: Napoli punti 68; Inter 50; Lazio 49; Milan 48; Roma 47; Atalanta 42; Juventus 38**; Torino 37, Bologna e Sassuolo 36, Udinese 35; Fiorentina 34, Monza 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 26; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria 12.