Follia totale: il Napoli incassa 50 milioni

Il calciomercato estivo del Napoli può riservare diverse sorprese: pronta la super offerta per l’addio del big

Quella vissuta dal Napoli di Luciano Spalletti pare essere una delle migliori stagioni degli ultimi anni.

In concomitanza con un rendimento al di sotto delle aspettative da parte delle rivali, gli azzurri hanno saputo spingere sull’acceleratore accumulando un vantaggio enorme sull’Inter seconda. 18 punti sono un abisso, al punto che i pensieri del club campano sono già rivolti alla prossima annata calcistica. In attesa di festeggiare il terzo tricolore della storia partenopea, sono le voci di calciomercato a tenere banco su quello che sarà il futuro della squadra allenata da Luciano Spalletti. E non sono sempre rumors confortanti quelli che arrivano ad insidiare i diversi gioielli esplosi quest’anno alla corte dell’allenatore di Certaldo. Ecco quindi che uno in particolare potrebbe finire per lasciare il club di De Laurentiis, di fronte ad una proposta davvero importante. Insidia che arriva direttamente dalla Premier League ed in particolar modo da Liverpool. I ‘Reds’ di Klopp, in netta contrapposizione col Napoli, sono reduci da un’annata travagliata e assolutamente deludente. Ecco perchè l’idea sarebbe quella di operare in maniera massiccia in estate, portando agli ordini del tecnico tedesco diversi grandi colpi. Uno, in particolar modo, direttamente da Napoli.

Klopp spaventa il Napoli: vuole il pilastro di Spalletti

Si tratterebbe di una proposta da far tremare le gambe al futuro club campione d’Italia: ben 50 milioni sul piatto.

L’oggetto del desiderio del Liverpool si chiama Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 che quest’anno si è attestato tra i migliori interpreti in Europa nel suo ruolo. Arrivato tre anni fa dal Celta Vigo per 21 milioni, adesso i ‘Reds’ avrebbero intenzione di spingersi fino a 50 per convincere De Laurentiis a privare il Napoli del suo playmaker. Un’offerta difficile da rifiutare: ed intanto Lobotka, quest’anno, ha già collezionato ben 35 presenze tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente all’attivo.