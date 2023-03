Intreccio tra Juventus e Lazio: ‘sconto’ per Milinkovic-Savic

Un intreccio di mercato potrebbe riavvicinare la Juventus a Milinkovic Savic grazie ad Arthur: il possibile affare con la Lazio

In estate la Juventus dovrà gestire nuovamente Arthur: il centrocampista brasiliano tornerà dal prestito al Liverpool e potrebbe finire al centro di un affare con la Lazio.

Solo quattro presenze (di cui due con la seconda squadra) per Arthur Melo al Liverpool: sono questi gli impietosi numeri del centrocampista brasiliano, ceduto in prestito ai Reds dalla Juventus la scorsa estate. A fine stagione, l’ex Barcellona tornerà a Torino dove però potrebbe restare per poco tempo.

La Juventus, infatti, difficilmente punterà sul classe ’96 arrivato in Italia nell’ambito dell’affare che portò Miralem Pjanic al Barcellona. Il centrocampista nativo di

Goiânia ha però altri estimatori in Italia, su tutti la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, carta Arthur per arrivare a Milinkovic Savic

Maurizio Sarri, infatti, vorrebbe ritrovare in biancoceleste il centrocampista che per poco non ha allenato alla Juventus, ma Claudio Lotito non sarebbe convintissimo dell’operazione, soprattutto per le condizioni atletiche del giocatore.

La Juventus potrebbe inserirne il cartellino in una eventuale offerta per arrivare Milinkovic Savic, in modo da provare ad ottenere uno sconto sull’acquisto del centrocampista serbo.