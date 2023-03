Onana brilla, la Premier si muove: Marotta trema

Il momento d’oro del portiere africano non ha lasciato indifferenti i club di Premier: pronto l’assalto al nerazzurro

Magari dal punto di vista stilistico non sarà il portiere più bello da vedere. Magari dal punto di vista ‘disciplinare’ – vedi il clamoroso episodio col ct Song ai Mondiali in Qatar – potrebbe non essere definito inappuntabile. Ma sulla sua efficacia, sul suo essere decisivo nelle gare che contano, André Onana teme pochi rivali. Il portiere nerazzurro è stato un fattore importante nella sofferta qualificazione dell’Inter in Champions League, ed ora il telefono di Marotta potrebbe squillare all’impazzata.

Già perchè, come riferito da Calciomercato.it – leggi qui – l’estremo difensore camerunese ha diversi estimatori Oltremanica. I club che maggiormente si stanno interessando ai suoi possibili servizi sono due squadre di Londra alle prese con riflessioni sulla difesa della porta nell’immediato futuro.

Tutti pazzi per Onana: Marotta riflette

Arrivato la scorsa estate a parametro zero non senza qualche polemica col suo vecchio club – l’Ajax – Onana si è meritato un ruolo da titolare che non era affatto scontato, considerando la presenza di un totem, nonchè Capitano, come Handanovic. Dopo un piccolo periodo di concorrenza tra i due, l’africano ha sbaragliato lo sloveno. La titolarità è stata poi corroborata da grandi prestazioni in campo europeo, come quella del ‘Do Dragao’. Ma torniamo alle pretendenti britanniche.

Il Chelsea è da tempo alle prese con la grana Mendy, che ha rifiutato diverse offerte di rinnovo. L’altro estremo difensore, Kepa, non sembra fornire adeguate garanzie e allora ecco che Onana potrebbe rappresentare il colpo perfetto per lo ‘spendaccione’ Boehly. L’altro club londinese che ha già avviato i sondaggi per il portiere nerazzurro è il Tottenham. Che, a prescindere dal possibile addio di Conte, ha messo nel mirino l’ex Barcellona. Il 36enne Lloris infatti sembra arrivato al capolinea della sua ultradecennale esperienza in maglia Spurs, un po’ sulla falsariga di quanto esperito da Handanovic con la Beneamata. Un colpo giovane – Onana ha 26 anni – è quello che servirebbe per dare nuova linfa all’intero reparto arretrato.