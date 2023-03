Intreccio Kessie, ritorno e scambio: la Juve spiazza tutti

Il calciomercato delle big di Serie A è pronto ad intrecciarsi: rispunta lo scambio a sorpresa per Franck Kessie

Non è ancora tempo di calciomercato ma poco ci manca. Perchè se da un lato i club più importanti di tutta Europa stanno ancora provando a chiudere nel migliore dei modi la stagione, dall’altro è inevitabile che tra alcune settimane i rumors su acquisti e cessioni inizieranno a farsi pressanti, come non mai.

Ed uno dei nomi che è destinato a monopolizzare l’attenzione rimane sempre e comunque quello di Franck Kessie. L’ivoriano ha lasciato il Milan la scorsa estate a zero, dopo aver vinto da protagonista lo scudetto, decidendo di sposare il progetto Barcellona. Una scelta che non ha ripagato pienamente l’ex atalantino, visto che il feeling con Xavi non è stato dei migliori e della sua partenza si è già parlato abbondantemente durante la scorsa sessione di mercato. Ci ha pensato e ci pensa tutt’ora l’Inter a Kessie, visto che il giocatore non disprezzerebbe una seconda chance a Milano, sponda nerazzurra. Ma, ora come ora, l’ipotesi che pare destinata a prendere corpo e farsi strada è quella bianconera. La Juventus avrà enorme necessità di rimpolpare la mediana visti gli addii di Paredes (sicuro il ritorno al PSG dopo il prestito) e Rabiot (in scadenza a giugno e molto probabile). Ecco quindi che il piano della ‘Vecchia Signora’ per strappare Kessie ai catalani, e alla concorrenza, potrebbe prevedere uno scambio con una pedina non ancora presa in considerazione negli ultimi tempi.

La Juve si prende Kessie: scambio a sorpresa

L’ultima idea bianconera prevederebbe il ritorno dal prestito di Denis Zakaria che, al Chelsea, non sta brillando.

Lo svizzero non rientra nei piani di Allegri ed è per questo che potrebbe essere dirottato in direzione Catalogna, per dare a Xavi immediatamente un’alternativa di valore a Kessie. Ipotesi di scambio che è destinata quindi a prendere corpo durante l’estate, con il club di Laporta che potrebbe anche gradire la contropartita che la Juventus è pronta a proporre: Zakaria per Kessie, Allegri ci spera.