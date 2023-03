Ko con il Milan ed esonero immediato: così Conte torna in Serie A

Pareggio pesante quello di ieri sera per il Tottenham, che costa il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Pareggio molto pesante quello ottenuto dal Tottenham ieri sera, che costa ai ragazzi di Antonio Conte il passaggio ai quarti di finale.

Al termine della gara, il tecnico pugliese, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video del confronto con i rossoneri, dichiarando che “abbiamo affrontato i campioni d’Italia, noi invece non abbiamo vinto niente e non vinciamo niente da tantissimo tempo. A livello di storia si sono incontrate due squadre totalmente differenti”. Ovviamente si è parlato anche del suo futuro, oggi ancora più in bilico.

Conte a Amazon Prime Video: “Magari mi mandano via”

Come detto, al termine della sfida contro il Milan, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video della partita e non solo.

L’ex commissario tecnico della nazionale, infatti, ha rilasciato qualche parole anche per quanto riguarda il futuro, affermando che “ho un contratto in scadenza e vediamo come finisce la stagione. Magari mi possono mandare via prima. Sono legato al Tottenham da un contratto e a fine stagione parleremo per decidere cosa fare e per prendere la soluzione migliore per il club”. Qualora si concretizzasse la separazione dagli Spurs al termine della stagione, per Antonio Conte prende sempre più piede l’ipotesi di un ritorno in Italia. Su di lui hanno messo gli occhi Juventus e Inter, già allenate dal tecnico classe 1969. A dare filo da torcere alle due squadre, però, c’è la Roma, che si trova a valutare il futuro di José Mourinho, che potrebbe lasciare la capitale. Antonio Conte sembra pronto a riabbracciare di nuovo il campionato nostrano, dopo soli due anni dal suo addio.