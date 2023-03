Osimhen, c’è il via libera: Napoli ora trema

Senza dubbio, Victor Osimhen è uno degli artefici della grande stagione svolta fin qui dal Napoli.

Con le diciannove reti messe a segno è il capocannoniere attuale della nostra Serie A, e questo ovviamente ha portato tutti i più grandi club europei a monitorarlo con grande attenzione. Oltre a Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United e Bayern Monaco, ora anche un’altra big della Premier League sembra averlo inserito nella propria lista della spesa.

Osimhen, il Manchester City fa sul serio: via libera di Guardiola

L’ultimo club ad inserirsi nella corsa per il classe 1998 è il Manchester City che, nonostante abbia in rosa Haaland e Julian Alvarez, sembra intenzionato a rinforzare ulteriormente il proprio reparto avanzato. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, Pep Guardiola avrebbe dato il via libera per portare a termine l’operazione, con la dirigenza che potrebbe bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis con una grande offerta a breve. Con l’ok da parte del tecnico spagnolo, infatti, i Citizens sono i favoriti per assicurarsi le prestazioni del bomber azzurro, che sembrerebbe intrigato dall’idea di giocare nel massimo campionato inglese. Ovviamente per convincere il patron del Napoli a cedere il proprio gioiello servirà un’offerta importante, cosa che non spaventa i club di Premier League viste le possibilità economiche a loro disposizione. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad accendersi, con Osimhen che potrebbe proseguire la propria carriera in Inghilterra. Napoli ora trema davvero.