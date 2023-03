Dall’Inter alla Juventus, l’incredibile scenario estivo

Possibile ‘tradimento’ da parte di un big nerazzurro: lo scenario in vista del prossimo calciomercato estivo

Torna a splendere il sereno ad Appiano Gentile. L’Inter di Simone Inzaghi ha ritrovato i quarti di finale di Champions League rendendo meno pesante il complicato cammino in campionato.

A Porto tra i migliori in campo ci sono stati anche i centrocampisti e in particolare Calhanoglu e Mkhitaryan. I due hanno ormai scavalcato Marcelo Brozovic nelle gerarchie di Inzaghi, con il turco sempre più prezioso davanti alla difesa. “Brozovic? Quest’anno c’è stata l’anomalia del Mondiale che ha condizionato anche i nostri giocatori. Brozovic è stato alle prese con diversi infortuni, non ha mai trovato la condizione psicofisica giusta. È un giocatore importante quando è a posto, la sua ripresa è un po’ più lenta ma siamo certi nella parte restante della stagione tornerà quello che tutti conosciamo”. Beppe Marotta, nel pre partita di Champions, si è espresso così sulla situazione di Brozovic. Le big, anche di Serie A, non restano a guardare, Juventus compresa.

Calciomercato Juve, occhi su Brozovic: la situazione

Anche la società bianconera potrebbe osservare con grande attenzione la situazione di Brozovic in casa Inter.

Il croato non è più un titolare indiscusso e nelle ultime settimane e di fatto diventano una delle prime riserve di Simone Inzaghi. Difficilmente il giocatore accetterà una situazione del genere per un’intera stagione, non è così escluso che in estate possa iniziare a guardarsi intorno. La Juventus è in agguato, nonostante il recente rinnovo di Epic Brozo.