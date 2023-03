Incontro per il gioiello, Inter pronta al colpo: Inzaghi sorride

La stagione è entrata in una fase cruciale ma, nonostante questo, il calciomercato estivo sembra già prendere forma.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Tra queste troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in estate. Il reparto che la dirigenza intende rinforzare è il centrocampo, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Gosens e Dumfries, infatti, non hanno convinto pienamente società e allenatore, e potrebbero lasciare Milano al termine della stagione. Proprio per questo, la dirigenza sembra già essersi messa in movimento per trovare i profili giusti per rinforzare le corsie esterne.

L’Inter piomba su Buchanan: incontro con l’intermediario

Come detto, l’Inter sembra già molto attiva nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla società nerazzurra è Tajon Buchanan, ala canadese classe 1999 del Bruges. Il ragazzo, in questa stagione, ha realizzato una rete e fornito sei assist tra campionato e coppe. Queste buone prestazioni hanno portato l’Inter ad individuarlo come possibile obiettivo tanto che, stando a quanto riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra Piero Ausilio e l’agenzia che funge da intermediario, per capire la fattibilità dell’operazione. Il club belga, per lasciar partire il canadese, chiede una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, cifra decisamente alla portata delle casse del club milanese. Si tratterebbe di un rinforzo importante per Inzaghi, visto che il classe 1999 può giocare sia a destra che a sinistra. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che sembra aver individuato il primo rinforzo per la prossima stagione.