La ‘formula Mbappe’ incastra Maldini: così il Milan gli dice addio

Il Milan potrebbe dover rinunciare ad un obiettivo sul calciomercato in entrata: il top club pensa alla ‘formula Mbappe’ per andare a segno

Quella del Milan è una stagione a due facce. In Champions League la squadra ha raggiunto il traguardo dei quarti di finale a distanza di molti anni, mentre in campionato il percorso ha lasciato alquanto a desiderare.

La dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara, dal canto suo, sta già lavorando sul fronte entrate in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, dato che sarà assolutamente necessario rinforzare la rosa nei mesi a venire. Il club, inoltre, intende continuare a seguire la linea verde, che lo scorso maggio ha portato uno Scudetto quasi totalmente inaspettato. E il mirino del ‘Diavolo’, ovviamente, punta pure all’estero. Tra i profili più interessanti che rientrano nel taccuino di Maldini c’è Vitor Roque, giovanissimo calciatore di proprietà dell’Athletico Paranaense.

Classe 2005 di ruolo centravanti, Vitor Roque è uno dei maggiori prospetti del calcio brasiliano. Non a caso, la concorrenza è folta e prestigiosa. Barcellona, PSG e la Premier League: d’altronde, abbiamo a che fare con un potenziale top player. I blaugrana, in particolare, avrebbero deciso di puntare sul 18enne in ottica futura, per il dopo Lewandowski. Per battere le rivali, tra cui lo stesso Milan, il Barça starebbe pensando di utilizzare la ‘formula Mbappe‘, come riferisce ‘Sport’.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole prendere Vitor Roque con la ‘formula Mbappe’

Come noto, gli spagnoli vivono una situazione molto complicata dal punto di vista finanziario. Motivo per cui il club catalano valuta di impostare l’operazione Vitor Roque utilizzando la stessa modalità che permise al Paris Saint Germain di prendere subito Mbappe nel 2017, nonostante i 222 milioni spesi per Neymar.

Prestito di un anno con obbligo di riscatto: in questo modo, il Barcellona riuscirebbe ad aggirare il Fair Play Finanziario. La valutazione, in tal caso, si attesta intorno ai 35 milioni di euro. Sarebbe una buona risposta al colpo del Real Madrid, che si è assicurato le prestazioni di Endrick per 70 milioni. Vitor Roque, tra l’altro, ha strizzato l’occhio ai blaugrana in una recente intervista: “Spero che possa avvenire un trasferimento, il Barcellona è un club enorme. Ogni bambino ha questo sogno. Danno sempre opportunità ai giovani, è un club diverso dagli altri“. Il Milan e le altre pretendenti sono avvisate.