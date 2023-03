Nuovo bomber dalla Bundes: il Milan lo chiama a rapporto

Rossoneri a caccia di un nuovo centravanti. Si tenta il possibile blitz in Germania, operazione da 15 milioni di euro

Anche la 26esima giornata di Serie A è giunta al termine e lo ha fatto con Milan–Salernitana. Ad aver aperto le danze è stato il momentaneo 1-0 di Giroud: riagganciato, poi, da Boulaye Dia nella ripresa.

Pari e patta, col risultato finale di 1-1. Un’altra prova che ha sì messo in evidenza, seppur in parte, quella solidità difensiva che il ‘Diavolo’ sta man mano riuscendo a ritrovare, ma che ha comunque dato modo di percepire un’altra cosa. I rossoneri, infatti, hanno siglato nelle ultime otto gare sole sette reti. E’ evidente a questo punto, quindi, che – fatta eccezione per Leao, sparito dai radar nell’ultimo periodo – il Milan abbia la necessità di trovare ulteriori e nuove garanzie in attacco dove non basta la sola presenza di Giroud (al suo 12esimo centro stagionale ed ancora in procinto di dover rinnovare, questo lo si vedrà solamente nei prossimi mesi però).

A prescindere dalla situazione nella quale si trova ad oggi il francese, poi, i rossoneri si trovano a dover fare, inevitabilmente, i conti anche con le questioni legate a Ibra e Origi. Il primo dei due ha un contratto che lo vede legato al fianco del Milan sino a giugno, ed è perciò in scadenza, complice un età più che avanzata, mentre il belga non ha ancora dato chissà quali certezze là davanti: motivi per cui il ‘Diavolo’ necessiterebbe, per l’appunto, di un altro centravanti che questa volta può arrivare direttamente dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, è caccia al nuovo goleador: occhio al nome di Fullkrug

Tra le sorprese di questa stagione c’è sicuramente Niclas Fullkrug: attuale centravanti del Werder Brema che ha preso parte, per la prima volta, anche ai Mondiali di #Qatar2022 al fianco della sua Germania nello scorso novembre.

Già 15 reti siglate in stagione al fianco della formazione guidata da Ole Werner e che l’hanno, tra l’altro, portato ad essere l’attuale capocannoniere della Bundesliga (dove è anche andato a segno nell’ultimo match contro il Bayer Leverkusen). Numeri davvero importanti i suoi se si considera il fatto che abbia già 30 candeline sulle spalle e che può continuare ad incidere per qualche altro anno di tempo. Il classe ’93 possiede di un contratto con scadenza fissata a giugno 2025 e, oltre a questo, beneficia di una valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Chissà, dunque, che per via di tutta questa serie di motivi non sia intenzionato a poter intraprendere una nuova avventura all’estero, magari proprio in Italia, dove a poterci pensare seriamente può essere proprio il Milan.