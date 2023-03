Da Leao a Inzaghi, Orrico allo scoperto: “Un pasticcio”

L’affare riguardante Leao secondo l’ex allenatore coinvolto non è stato gestito come si sarebbe potuto e dovuto fare: ecco il motivo

Il portoghese per il Milan è un bene davvero prezioso. Tutti i tifosi ne sono a conoscenza. Sia a livello tecnico che a livello tattico si tratta di una risorsa preziosa. Tanto che tutto il pubblico lo ama in maniera incondizionata.

Anche in un periodo dove le cose non stanno andando affatto bene. Nel corso della puntata odierna della trasmissione di Tvplay, in onda su Twitch, è intervenuto a tal proposito (e non solo) l’ex allenatore Corrado Orrico.

I tifosi meno giovani si ricorderanno di lui per via delle annate trascorse a Udine, Brescia, Milano e via discorrendo. Riguardo all’esterno portoghese l’ex tecnico si è espresso in maniera molto “particolare” riguardo alla trattativa per Leao.

Ha definito tutto ciò un “pasticcio”, citando testualmente quanto detto. Ma il motivo di tale dichiarazione è ben preciso: “Un pasticcio, il Milan ha un atteggiamento concreto direi verso le spese e il denaro in generale.”

Con queste parole Orrico ha voluto a suo modo sottolineare l’acume finanziario che il Milan ha verso le sue trattative, ponendo i rossoneri davanti ad una sorta di bivio. Bivio la cui uscita è davvero difficile.

Orrico parla di Leao: ecco cosa ha detto

Leao per il Milan è un giocatore davvero prezioso. E questo l’ex allenatore Corrado Orrico lo sa bene. Il tecnico classe 1940 ha detto infatti che per il Milan il portoghese è un giocatore dal valore inestimabile:

“Sarà dura sborsare i soldi per la famosa sentenza, dovranno però fare i conti anche con il valore del giocatore che è essenziale per una squadra come il Milan.”

I rossoneri dovranno dunque scegliere. Pagare o perdere il giocatore. La seconda opzione, ad oggi, non sembra essere contemplata. Orrico non ha parlato solo della situazione del Milan durante il suo intervento.

Infatti ha citato anche l’altra sponda di Milano, quella nerazzurra. Sul tecnico Inzaghi si è espresso dicendo quanto segue, ritenendolo sostanzialmente non adatto per una panchina del genere:

“Non credo che Inzaghi sia un tecnico ideale per un ambiente come quello dell’Inter.”