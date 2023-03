Pogba, Tencone senza dubbi: “Rientro scelta sbagliata”

Fabrizio Tencone, dottore e direttore dell’Isokinetic di Torino, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay.

Il dottore e direttore dell’Isokinetic di Torino, Fabrizio Tencone, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay toccando l’argomento legato a Paul Pogba.

Per quanto riguarda il rientro in campo, il dottore ha dichiarato che è stata una scelta sbagliata, aggiungendo che “quest’ultimo infortunio va a ulteriormente a complicare il già rientro complesso di Pogba, nato da una scelta già col senno di prima non corretta che ha preso con il suo entourage e non in accordo con i colleghi della Juventus”. Il direttore dell’Isokinetic, ha parlato anche dell’intervento chirurgico che il calciatore ha deciso di non affrontare.

Fabrizio Tencone a TvPlay: “Non si può obbligare a fare un intervento”

Per quanto riguarda l’intervento chirurgico che il centrocampista francese ha deciso di non affrontare, Tencone ha affermato che “sicuramente l’ultima parola è del giocatore, che è il paziente e proprietario del proprio corpo, non può essere obbligato a nessun tipo di trattamento sanitario se non è d’accordo. Nella prima visita a Los Angeles, da un esperto di grandissima fama, era stato immediatamente consigliato l’intervento chirurgico, tutto faceva pensare che fosse la scelta giusta, è stato consigliato in modo diverso e nessuno può e deve obbligarlo a fare un intervento chirurgico, non si può obbligare nessuno a prendere un antibiotico figuriamoci un intervento”.

Infine, sul momento di delusione che sta attraversando Pogba, ha aggiunto che “credo che stia vivendo più che un momento di difficile un momento di delusione, sperava con quella scelta di fare i mondiali, non ha fatto la rassegna e non ha fatto nient’altro, ora c’è questo piccolo nuovo infortunio che aggiunge un ulteriore sforzo emotivo e ulteriore delusione”.