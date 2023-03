Dumfries via, c’è la Premier: scambio in atto

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del futuro.

Tra le più attive in questo senso troviamo l’Arsenal, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Mikel Arteta in estate. I Gunners si trovano al comando della Premier League a più cinque dal City secondo, ma la società sembra già studiare le strategie per la prossima stagione. Il reparto che il club londinese intende rimpolpare è il centrocampo, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. La dirigenza sembra aver individuato Denzel Dumfries come giusto profilo, tanto che a breve potrebbe presentare la prima offerta alla società nerazzurra.

L’Arsenal piomba su Dumfries: cash più contropartita per l’Inter

Come detto, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, l’Arsenal sembra già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, il calciatore individuato dalla società inglese per rinforzare la corsia di destra è Denzel Dumfries, olandese classe 1996 dell’Inter. L’esterno ex PSV, infatti, non ha convinto pienamente Inzaghi e, per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sembra pronta a cederlo in estate in caso di offerta allettante. Offerta che potrebbe arrivare dall’Arsenal, che sembra disposta a mettere sul piatto il cartellino dell’ex Bologna Tomiyasu e circa 22 milioni di euro per convincere il club milanese ad accettare. Questo tipo di proposta potrebbe trovare il gradimento dei nerazzurri, che sono alla ricerca di un difensore visto l’addio di Skriniar destinato al Paris Saint Germain. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’asse Londra–Milano che potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane.