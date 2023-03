Colpo in Premier, Marotta ha trovato l’erede di Skriniar

Uno dei giocatori meno impiegati in Premier League potrebbe essere ceduto in estate: Marotta pronto al colpo ‘riparatorio’

Nell’àmbito di una stagione che balla pericolosamente tra il posssibile fallimento e la messa in bacheca di altri trofei – dopo la Supercoppa Italiana già vinta nella magica notte di Riyadh – l’Inter guarda al prossimo mercato estivo con la consapevolezza di dover sostituire un pezzo da novanta come Milan Skriniar, promesso sposo al PSG.

Tra i tanti nomi già passati al vaglio dell’abile Giuseppe Marotta, oltre a quelli di Scalvini e di Mavropanos – per il quale era stato fatto un tentativo last minute sul finire della sessione invernale di scambi – c’è ora un profilo che da anni calca i campi della Premier League. Finito nel dimenticatoio per colpa dell’arrivo di tanti concorrenti nel ruolo, l’ex Benfica è destinato a cambiare aria in estate. Del resto, i 539′ accumulati finora in campionato non possono giustificare il ricco stipendio percepito dal difensore. Che ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Marotta pesca in Premier: colpo dalla big

Secondo quanto riferito dal ‘The Sun‘, Victor Lindelof sembra arrivato al capolinea della sua esperienza inglese tra le fila del Manchester United. Chiuso da Lisandro Martinez e da Raphael Varane, e comunque con lo stesso Harry Maguire davanti a lui nelle gerarrchie, lo svedese sta vedendo il campo col contagocce. Nell’ennesima mini rivoluzione alle porte dalle parti di Old Trafford, il tecnico ten Hag ha lasciato intendere che non ci potrà essere spazio per il 28enne scandinavo.

Lo stesso portale inglese tira in ballo l’Inter come possibile destinazione futura per il roccioso calciatore svedese. Il prezzo sembra accessibile – 15 milioni il valore di mercato – ma l’ostacolo potrebbe risidere nell’ingaggio. Che al solito è molto elevato come tutti quelli che passano dalle parti di Manchester. La necessità di sostituire lo slovacco passato al PSG però incombe. In un’ottica di rapporto qualità-prezzo, Lindelof potrebbe fare al caso del club meneghino. Che comunque è attivo su più fronti per evitare di pagare un prezzo troppo alto per l’addio di una delle colonne del club di Viale della Liberazione.