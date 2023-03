Pogba-Bonucci, doppio ko: il comunicato UFFICIALE

La Juventus deve fare i conti con il doppio infortunio dopo la vittoria sulla Samp: ecco le condizioni di Bonucci e Pogba

Una partita che sembrava essersi complicata ma poi indirizzata dalla doppietta di Rabiot e dal gol di Soulè sui binari giusti.

Non è tutto oro ciò che luccica, però. Visto che adesso, a tre giorni della delicatissima sfida di Europa League contro il Friburgo, Massimiliano Allegri deve fare i conti con nuovi problemi direttamente dall’infermeria. Si tratta in primis di Paul Pogba che è stato letteralmente falcidiato dagl acciacchi fisici fin dal suo ritorno nella Torino bianconera, la scorsa estate. E adesso, dopo essere rientrato dopo mesi e mesi ai box, il francese è finito ancora al tappeto. Durante la rifinitura, prima di scendere in campo contro la Sampdoria, ha avvertito un fastidio all’adduttore. Anche Leonardo Bonucci, che è riuscito a rimanere in campo per tutto il primo tempo, ha poi dovuto capitolare lasciando spazio a Cuadrado nella ripresa. In tal senso, riguardo alle condizioni due due calciatori, la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale.

Pogba, lesione all’adduttore: il comunicato UFFICIALE