Gioiello a zero, svolta Milan: così torna a casa

Il Milan pianifica le prossim mosse in sede di calciomercato: novità per il talentuoso centrocampista a parametro zero

La vittoria sul Tottenham è già alle spalle. Il Milan di Stefano Pioli venerdì prossimo conoscerà il suo avversario nei quarti di finale di Champions League ma, intanto, deve affrontare la Salernitana.

Vincere in campionato per consolidarsi tra le prime quattro e assicurarsi l’ingresso alla fase a gironi della prossima Champions. Con l’occhio, sempre vigile, sul prossimo calciomercato estivo. Perchè il club di via Aldo Rossi lavora sottotraccia da tempo ad alcuni profili di assoluto spessore che arriveranno per potenziare la rosa di Stefano Pioli. Novità importanti, dalla Spagna, giungono per uno di questi. Secondo quanto viene riferito oggi da ‘Todofichajes.com’, la corsa al cartellino di Dani Ceballos sembrerebbe potersi complicare in modo irrimediabile per il Milan di Stefano Pioli. Perchè al gioiello spagnolo, che rimane al momento in scadenza il 30 giugno 2023 con il Real Madrid, sta pensando con forza il Real Betis. Il club che lo ha formato, prima della partenza verso i ‘Blancos’, avrebbe quindi intenzione di riprenderselo tornando a puntare forte su di lui. Il portale spagnolo sottolinea come, se non dovesse arrivare la firma sul rinnovo con le ‘Merengues’ (attualmente estremamente difficile) allora il Real Betis si fionderebbe su di lui, anticipando di fatto la concorrenza.

Milan-Ceballos: così cambia tutto

Il Milan, in primis, che segue da lungo tempo Ceballos che viene considerato un vero e proprio gioiello, ideale da mettere accanto a Tonali e Bennacer nella mediana rossonera.

Una pessima notizia per Maldini e Massara visto che adesso la pista Ceballos può sfumare definitivamente. Dinanzi al richiamo del club di casa sua, infatti, lo spagnolo non avrebbe dubbi e proverebbe a rilanciarsi nella società che lo ha lanciato nel grande calcio. Dopo un anno di prestito all’Arsenal, Ceballos è tornato a Madrid alla corte di Carlo Ancelotti. Quest’anno, tra campionato e coppe, il 26enne di Utrera ha collezionato 29 presenze con 1 gol e 6 assist vincenti.