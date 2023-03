Doppio assalto dalla Premier: Juve-Milan, niente colpo a zero

Sirene inglesi in arrivo per un big in scadenza di contratto. Più passa il tempo e più si riducono le chance del rinnovo. Anche l’approdo in Italia sta per sfumare

Il difficoltoso momento che Juventus e Milan hanno vissuto sin qui, è sotto gli occhi di tutti. Chi più, chi meno, si è infatti trovato a dover fare i conti con situazioni del tutto complesse, a prescindere che abbiano avuto a che fare col campo oppure no.

E’ il caso della ‘Vecchia Signora’: società che, per via delle accuse inerenti al falso in bilancio, si è vista detrarre 15 punti in campionato nell’annata ricorrente. Non finisce qui però, in quanto i bianconeri restano, tutt’ora, in attesa di scoprire l’esito che riserverà loro l’inchiesta Prisma (caso per cui, qualora dovesse essere accertato, le ‘zebrette’ potrebbero rimetterci tramite esclusione da campionato e coppe o addirittura retrocessione in Serie B). Quanto al Milan, invece, resta da dover ammettere che anche il loro mese di gennaio non è stato dei migliori. I rossoneri erano, infatti, reduci da 5 sconfitte accusate nelle ultime sei uscite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa: dove, nel periodo a cavallo tra metà gennaio ed inizio febbraio, avevano subito ben 16 reti.

Un momento che Pioli e i suoi ragazzi sono, in seguito, riusciti a superare solo ed esclusivamente grazie alla forza del proprio gruppo. Ad ogni modo, poi, sia il ‘Diavolo’ che la Juventus stanno provando a reagire. La strategia che entrambi starebbero pensando di adottare, non è altro che quella di indirizzare un occhio al mercato, oltre che al didentro del rettangolo di gioco. Proprio in virtù di questo quindi, il piano è quello di provare a portarsi avanti in vista della prossima estate, dove, di calciatori in scadenza di contratto ce ne saranno a bizzeffe. Tra questi rientra anche Marco Asensio, attuale calciatore di proprietà del Real Madrid, che però non ha ancora concordato alcun rinnovo con la propria società e che, proprio per questo motivo, interessa anche ad alcune big di Premier e non solo.

Calciomercato, Asensio nel mirino di Liverpool e Tottenham: sia Juve che Milan rischiano di dirgli addio

Oltre a non aver mosso alcun passo in avanti per il proprio rinnovo, col calciatore che aspetta quindi di conoscere le vere intenzioni della dirigenza, Marco Asensio sta trovando pochissimo spazio nelle ultime uscite assieme al Real Madrid.

1 sola presenza per lui collezionata nelle ultime tre gare, dove il classe ’96 è rimasto in panchina per tutti i 90′ ed oltre di gioco negli scorsi due match. Nel frattempo quindi, viste le premesse attuali, il calciatore non ha intenzione di restare a guardare ed è per questo che finirà per prendere in considerazione tutte le papabili offerte che verranno poste di fronte al proprio agente. In alcune di queste, non è da escludere che possano esseri anche quelle di Liverpool e Tottenham.

Quanto agli ‘Spurs’, infatti, questi ultimi diranno addio a zero a Lucas Moura nella prossima estate, mentre i ‘Reds’ sono, anche loro, alla ricerca di nuove risorse in attacco. Ormai è risaputo, il nome di Asensio era stato accostato recentemente anche a Juventus e Milan ma, a loro malgrado, l’entrata in scena da parte di alcuni club di Premier League renderebbe il proprio sforzo del tutto invano. Diventerebbero necessari, a quel punto, anche i 6-7 milioni di euro netti a stagione che l’esterno spagnolo vorrebbe avere a propria disposizione.