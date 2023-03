No Mou no Roma: Juve, Inter e Milan ci provano

Uno dei giocatori più importanti in questa fase della stagione, potrebbe dare il suo addio alla Roma in caso di partenza dello Special One

Qualcuno potrebbe dire ‘No Mou No party‘,ma il caso in questione non riguarda ipotetici traguardi non raggiunti in caso di addio dello Special One, ma semplicemente, e comunque non è roba da poco, la possibile richiesta di cessione che un calciatore giallorosso potrebbe fare qualora davvero si interrompesse prematuramente il matrimonio tra i capitolini e José Mourinho.

No, non stiamo parlando di Paulo Dybala. Per quanto anche il futuro della Joya appaia in qualche modo legato a doppio filo a quello del tecnico portghese. Ci stiamo invece riferendo ad un altro parametro zero arrivato nella scorsa estate. Un calciatore che, col passare dei mesi, si è scoperto pedina insostituibile nello scacchiere tattico della Roma.

Matic, futuro in bilico: colpo low cost in vista per la Juve e le milanesi

Esperienza da vendere, sagacia tattica, personalità: tutto questo è Nemanja Matic, il metronomo serbo che nelle ultime gare è risultato quasi sempre tra migliori in campo. Richiesto espressamente dall’allenatore portoghese, l’ex Manchester United ha il contratto in scadenza a giugno con un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Proprio il prolungamento dell’accordo è un punto nodale che inizia a preoccupare la dirigenza giallorossa.

Se, come si vocifera da più parti negli ultimi tempi, Mourinho dovesse lasciare la Capitale alla fine di questa stagione, anche il destino dello slavo potrebbe essere lontano da Trigoria. Il centrocampista serbo potrebbe rappresentare un’ottima occasione low cost per le big del Nord: Juve, Inter e Milan non disprezzerebbero affatto l’arrivo di un siffatto profilo all’interno delle rispettive rose. Pur portatore di uno stipendio abbastanza oneroso, Matic potrebbe di fatto arrivare a costo zero, non esercitando l’opzione di rinnovo con la Roma. Molto – se non tutto – dipenderà da cosa deciderà di fare lo Special One.