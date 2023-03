Mourinho al West Ham, tifosi senza dubbi: cosa sta succedendo

José Mourinho ha ricevuto la conferma della squalifica, dopo le problematiche avute con il quarto uomo Serra.

Il tecnico giallorosso, squalificato dopo la lite con Serra, sarà costretto a saltare la sfida con il Sassuolo e, soprattutto, il derby della capitale.

Lo special one, una volta appreso il provvedimento, ha mostrato tutto il proprio disappunto tramite il proprio profilo social, con un immagine che lo vede con le braccia incrociate. La foto in questione ha fatto il giro del mondo, soprattutto in Inghilterra, con i tifosi del West Ham convinti dell’approdo del portoghese sulla propria panchina.

Foto Mourinho, tifosi West Ham sicuri: “Mourinho confermato”

Come detto, la foto che ritrae José Mourinho con le braccia incrociate ha fatto il giro del mondo, soprattutto in Inghilterra.

I tifosi del West Ham, infatti, sono convinti che l’immagine sia una conferma dell’approdo dello special one a Londra. Il portale inglese dailystar.com.uk, riporta alcuni commenti sotto la foto del tecnico come “Benvenuto al West Ham, amico, felice di vederti”, “Mourinho al West Ham confermato”. Questi sono solo alcuni dei commenti generati dai tifosi inglesi sotto la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. Ciò che fa credere ai tifosi di un suo approdo in Inghilterra è la foto che lo ritrae, visto che la posizione ricorda lo stemma degli Hammers. Vedremo se, nei prossimi giorni, Mourinho dirà qualcosa in merito a questo equivoco che si è creato.