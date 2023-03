L’ex se Dzeko non rinnova: l’Inter sfida Mourinho

Nel caso in cui Dzeko non dovesse rinnovare arriverebbe un ex che i tifosi ricordano molto bene. Ma Mourinho è in agguato per inserirsi

Nell’eventualità in cui l’attaccante bosniaco non dovesse rinnovare, l’Inter potrebbe già avere l’alternativa pronta. Alcuni tifosi potrebbero sicuramente storcere il naso. Del resto la minestra riscaldata non a tutti piace.

Ma quando ne vale la pena, di solito le questioni sono sempre poche. Soprattutto in un periodo dove il reparto offensivo, per via di varie vicissitudini, è totalmente da ricostruire. Partendo anche da dei nomi leggermente esotici, per usare un eufemismo.

In questo caso, infatti, il nome che la dirigenza ha sondato è quello di un grande ex. Dunque di un giocatore che conosce molto bene l’ambiente nerazzurro, con tutte le sue sfaccettature storiche.

Di recente è uscita una notizia circa un potenziale approdo di Thiago Motta nella panchina nerazzurra. Cosa che in seguito alla sconfitta rimediata contro lo Spezia si fa ancora più probabile.

Ed è proprio a questa figura storica, che il destino del giocatore risulta fortemente ancorato. Si tratta infatti di Marko Arnautovic, attualmente di proprietà del Bologna e con una breve parentesi disputata a Milano.

Arnautovic per il post Dzeko: occhio a Mourinho

A quanto pare Arnautovic si trova in rottura con Motta, ragion per cui se dovesse restare a Bologna l’attaccante austriaco farebbe le valigie. E da qui si aprono varie strade: una, in caso di partenza di Dzeko, lo potrebbe portare a Milano.

Con i bolognesi che dovrebbero però ridurre le loro pretese. L’altra strada, spesso non considerata, lo potrebbe portare invece alla corte di Mourinho. Il tecnico portoghese lo conosce bene, e sa quanto potrebbe fare comodo ai giallorossi.

Ancora non si è parlato di cifre, né tantomeno di chissà quali garanzie. Ragion per cui bisognerà attendere per leggere delle novità.