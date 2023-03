HIGHLIGHTS | Una magìa di Kvaratskhelia apre le danze al ‘Maradona’: Atalanta ko

La capolista torna alla vittoria contro l’Atalanta con due gol nella ripresa: la rete di apertura è una prodezza del georgiano

Se qualcuno aveva pensato che la battuta d’arresto contro la Lazio, arrivata peraltro dopo un cammino straordinario in campionato, potesse essere il preludio ad una clamorosa crisi del Napoli, i ragazzi di Spalletti hanno risposto come meglio non potevano. Al cospetto di un’Atalanta con ancora ambizioni di Champions League, i partenopei sfoggiano una prestazione ‘vecchio stile’. In un ‘Maradona’ colorato e rumoroso, gli azzurri non falliscono l’appuntamento con la vittoria, regolanddo gli orobici con due gol nella ripresa.

Dopo 60′ di dominio, fatto di occasioni da gol e di grande ritmo, serve una magìà di quello che probabilmente, a fine anno, verrà designato MVP della Serie A. Parliamo ovviamente di Khvicha Kvaratskhelia, il fenomenale gerorgiano che semina il panico nella difesa atalantina, dribblando tutti e insaccando con un bolide sotto la traversa. Dopo la reazione degli uomini di Gasp, ben contenuta da un ottimo Gollini, è Rrahmani a mettere in ghiaccio il match con un’incornata dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pubblico napoletano a fine gara festeggia: la seconda in classifica è tornata a -18…

HIGHLIGHTS Napoli-Atalanta 2-0: tabellino e classifica

Napoli – Atalanta 2-0

60′ Kvaratskhelia, 77′ Rrahmani

La classifica di Serie A: Napoli* punti 68; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione