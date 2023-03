Cessione Osimhen, il Napoli non ha dubbi: 45 milioni e addio Juve

Nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda, ci sono società già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

Tra le più attive in questo senso troviamo il Napoli, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Luciano Spalletti in estate. I partenopei, però, si troveranno a dover fare i conti con le grandi offerte in arrivo per i top player, tra tutti Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, complice la stagione strepitosa disputata fin qui, è finito nel mirino dei più grandi club d’Europa. Su tutti il Paris Saint Germain, che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 150 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il capocannoniere della Serie A. Qualora si verificasse la cessione del classe 1998, il club azzurro avrebbe già individuato il possibile sostituto.

Il Napoli pensa al dopo Osimhen: Højlund obiettivo concreto

Come detto, il Napoli sta già programmando le strategie da attuare nel prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Il calciatore più ricercato è senza dubbio Victor Osimhen, con il PSG pronto a fare follie pur di portarlo sotto la Torre Eiffel. In caso di cessione dell’attuale capocannoniere della Serie A, il Napoli ha individuato Rasmus Højlund come profilo ideale per sostituirlo. L’attaccante danese, alla prima stagione in Italia, si sta rendendo protagonista di un grandissimo campionato, che lo vede a quota sette reti realizzate in 23 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis, per cercare si strappare il si della Dea, potrebbe mettere sul piatto circa 45 milioni di euro. Queste ottime prestazioni, però, non hanno portato solo il Napoli a mettergli gli occhi addosso. Anche Juventus e Inter, infatti, lo stanno monitorando con grande attenzione, visto il futuro incerto di Vlahovic e Lukaku. Il mercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con Højlund che si appresta a viverlo da grande protagonista.