È Dybala il sogno estivo: 12 milioni per la firma

Il futuro di Paulo Dybala può riservare un clamoroso colpo di scena: firma in estate, ecco come può dire addio alla Roma

Non è un mistero che, sin dall’approdo nella Capitale, Paulo Dybala abbia mostrato tutto il suo valore con la maglia giallorossa.

Il sofferto addio alla Juventus è solo un lontano ricordo e adesso agli ordini di Josè Mourinho, la ‘Joya’ è tornata a splendere. 26 presenze, 12 gol e 6 assist vincenti per il 29enne di Laguna Larga, che ha firmato a zero pochi mesi fa, sono al momento un vero e proprio affare. Secondo quanto viene riportato da ‘Diariogol.com’, il Barcellona è a caccia della giusta occasione per l’attacco. E quell’occasione può chiamarsi proprio Paulo Dybala che costerebbe una cifra quasi ridicola alla società di Joan Laporta. Sì, perchè nell’attuale contratto firmato dall’argentino con il club della famiglia Friedkin, vi è una clausola che gli permetterebbe di partire (per l’estero) per soli 12 milioni di euro. Un vero affare per i catalani, e non solo, che da giugno potrebbero affondare il colpo decisivo e strappare Dybala alla Roma. La stessa clausola, se a interessarsi dovesse essere un club italiano (si è parlato a lungo di Milan, nei mesi scorsi, ma attenzione pure all’Inter) arriverebbe a 20 milioni di euro.

Una via ben definita, con la Roma che tuttavia proverà a fare il possibile per adeguare il contratto della ‘Joya’, eliminando la clausola.

L’idea del club giallorosso sarebbe quindi quella di donare all’attaccante un importante aumento di stipendio (attualmente percepisce 4,5 milioni all’anno che, coi bonus, può arrivare fino a 6). Tutto in via di definizione, dunque, con i dialoghi tra l’entourage del calciatore ed i vertici giallorossi che potrebbero prendere corpo portando alla firma che farebbe felici i tifosi della Roma. Meno quelli del Barcellona che sognano il colpo Dybala a costi decisamente contenuti. Un futuro che sarà scritto al termine dell’attuale stagione, che la Roma spera di concludere nel migliore dei modi.