Prepara le valigie per il Milan: così Maldini frega la Juventus

Il Milan potrebbe realizzare un vero e proprio colpaccio sul calciomercato nei mesi a venire: Paolo Maldini lavora per battere la Juventus

Ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il Milan ha risposto presente. La squadra guidata da mister Stefano Pioli, nonostante in generale non stia attraversando un buon momento in termini di prestazioni e risultati, è riuscita a compiere la missione Champions, staccando il pass per i quarti di finale della massima competizione europea.

È bastato pareggiare 0 a 0 per elimiare Antonio Conte e il suo Tottenham, fra le mura infuocate del Tottenham Hotspur Stadium. Tale traguardo, senza dubbio, permette a Pioli di proseguire il suo lavoro con maggior serenità, in vista dei prossimi impegni. Allo stesso tempo, però, rimangono dei problemi all’interno della truppa milanese, che potrebbe rendersi protagonista in negativo di ulteriori passi falsi. Non è ancora detto che Giroud e compagni siano usciti dalla crisi, perciò è bene essere prudenti per non rischiare di giungere a conclusioni affrettate.

Maldini e Massara, dal canto loro, sono assolutamente consapevoli della necessità di potenziare la rosa attualmente a disposizione sul calciomercato. E pare che non sia affatto tramontato l’interesse nei confronti di Marco Asensio, anzi. Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, il trasferimento dell’attaccante spagnolo al club lombardo si starebbe avvicinando sempre di più alla realtà. Il classe ’96 (27 anni compiuti lo scorso 21 gennaio), come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e il rinnovo sarebbe lontano, sempre secondo la fonte citata.

Calciomercato Juventus, il Milan si avvicina all’acquisto a zero di Asensio

Di conseguenza, aumentano le probabilità di una separazione col Real Madrid a parametro zero a fine stagione. A queste condizioni, il ‘Diavolo’ sembrerebbe intenzionato a provare seriamente ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Espanyol, conscio che all’attaccante si dovrà garantire uno stipendio da almeno 7-8 milioni di euro.

Se Leao dovesse abbandonare la nave, la cifra in questione sarebbe sostenibile per le casse rossonere. Maldini, inoltre, studia il piano per bruciare la concorrenza della Juventus. Anche i bianconeri, infatti, sono interessati da tempo ad Asensio, ma il Milan – soprattutto grazie all’eventuale cessione di Leao – potrebbe avere la meglio sui rivali torinesi. In tutto ciò, il Real Madrid starebbe pensando di riportare Brahim Diaz nella capitale spagnola. Il trequartista non è mai riuscito ad incidere più di tanto dal suo approdo a Milano, di conseguenza è altamente improbabile che la società meneghina paghi i 22 milioni di euro relativi al diritto di riscatto. Situazione da monitorare.