Il Milan non molla: l’ex Inter arriva a giugno

Il calciomercato del Milan inizia a prendere forma in vista dell’estate: il grande ex nerazzurro resta la priorità di Maldini

Un momento d’oro quello vissuto dal Milan che, da outsider, ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte staccando il pass per i quarti di finale di Champions League.

In attesa di conoscere il prossimo avversario in campo europeo, venerdì prossimo, il ‘Diavolo’ non si ferma e programma già la prossima stagione. Ed è in particolar modo durante la sessione estiva di calciomercato che il club di via Aldo Rossi ha intenzione di candidarsi ad assoluto protagonista. Perchè quest’anno, è evidente, come le scelte di mercato non abbiano rispecchiato i piani di Maldini e Massara. Da De Ketelaere che ancora fatica ad adattarsi al calcio italiano fino ad Origi, ormai finito nel dimenticatoio. Ed è proprio in attacco che la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di darsi da fare, portando agli ordini di Stefano Pioli più di una pedina utile a potenziare un reparto avanzato che anche a causa della lunga assenza di Ibrahimovic, ha mostrato limiti preoccupanti. Ecco quindi che oltre alle possibili uscite (Origi, Saelemaekers, Messias, mentre rimane sotto valutazione De Ketelaere) è riguardo alle entrate che Maldini non avrebbe perso di vista un nome già molto vicino a gennaio a vestirsi di rossonero. Si tratta di Nicolò Zaniolo.

Zaniolo-Milan, ci risiamo: il piano di Maldini

Il rapporto con la Roma è finito in modo brusco, il giocatore ha alla fine scelto di approdare in Turchia dove con il Galatasaray ha trovato l’accordo negli ultimi giorni di gennaio salvo poi approdare nella prima settimana di febbraio.

Nella giornata odierna dovrebbe tornare in campo, stavolta in campionato, con il Galatasaray. Il Milan monitora da vicino l’evolversi della sua permanenza turca, con Zaniolo che ha collezionato presenze solo nelle amichevoli dove ha anche segnaot due reti. In estate Maldini ci riproverà con forza, contando anche sulla volontà del giocatore che già a gennaio aveva dato la priorità ai rossoneri, salvo poi ‘ripiegare’ sul Galatasaray. Sarà un’estate bollente, con il ritorno in Serie A di Zaniolo che rimane un’opzione decisamente concreta, il Milan rimane in pole.