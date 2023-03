HIGHLIGHTS | Il Sassuolo espugna l’Olimpico: piange la Roma

Occasione persa per la Roma, che cade in casa all’Olimpico contro il Sassuolo: finisce 3-4 per i neroverdi con un Lauriente in uno stato di forma impressionante

Brutta sconfitta per la compagine giallorossa che rallenta la corsa per la Champions League. Dopo la vittoria convincente di misura contro la Juventus, tre punti persi per la Roma che deve arrendersi alla qualità del Sassuolo complice anche l’espulsione di Kumbulla sul finire di primo tempo. In panchina si è seduto Salvatore Foti, il vice di Mourinho, squalificato che si è accomodato in tribuna. Con un uomo in meno per tutto il secondo tempo, i giallorossi ci hanno provato fino alla fine con il risultato fissato sul 3 a 4 con il gol nel finale realizzato di Wijnaldum. Ottima prova di Lauriente, autore di un’altra doppieta con la maglia del Sassuolo: si è sbloccato anche Pinamonti che è stato servito alla grande dal talentuoso esterno neroverde.

Il tabellino di Roma-Sassuolo:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski (77′ Volpato), Bove (46′ Dybala), Matic (56′ Camara), Wijnaldum, Spinazzola (46′ Karsdorp); El Shaarawy, Abraham (77′ Majchrzak). All. Foti in panchina, Mourinho squalificato

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi (64′ Erlic), Ferrari, Rogerio (87′ Marchizza); Frattesi, Lopez (64′ Obiang), Henrique; Berardi (77′ Defrel), Pinamonti, Lauriente ( 77′ Bajrami).

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Reti: 13′, 18′ Laurienté, 26′ Zalewski, 45+2′ Berardi, 50′ Dybala, 75′ Pinamonti, 90+4′ Wijnaldum