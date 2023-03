Rifiuta tutto: Vlahovic ha già deciso la sua prossima squadra

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, non sta più segnando sotto la gestione di Allegri: futuro in bilico, ha già scelto la sua nuova squadra

Potrebbe già andare via in estate: Dusan Vlahovic sta ricevendo numerose critiche per non aver segnato nelle ultime settimane in maglia bianconera. L’ex attaccante della Fiorentina, arrivato a Torino con grande entusiasmo, sta deludendo le aspettative.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacionat.cat” l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, avrebbe ricevuto numerose proposte nelle ultime settimane. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino per tornare ad essere protagonista con più costanza. Pochi gol realizzati negli ultimi mesi da parte del centravanti serbo: tanti top club europei si sarebbero già mossi per ingaggiarlo subito del calibro di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester United. La sua valutazione si aggira intorno agli 85 milioni di euro: il serbo non sta entusiasmando più di tanto dopo gli anni da urlo con la maglia della Fiorentina.

Juventus, Vlahovic ha scelto la squadra per il futuro

Le big d’Europa avrebbero trovare un serio ostacolo per ingaggiare il forte centravanti della Juventus. La sua priorità resta quella di vestire la casacca del Real Madrid per diventare uno dei migliori al mondo.

L’attaccante serbo sarebbe diventato così uno dei principali candidati per pensare alla sostituzione di Karim Benzema, che ha compiuto 35 anni nello scorso dicembre. L’attaccante francese è pronto così a lasciare il Real Madrid dopo gli anni gloriosi con la conquista della Liga e delle varie Champions League.