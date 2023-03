Paredes e Di Maria ancora insieme: ma non alla Juve

La Juventus rischia di cambiare tanto durante la prossima sessione di calciomercato: attenzione all’intreccio coi due big

Una stagione tribolata quella che ha vissuto fino a questo momento dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, al netto di un rendimento da vertice, hanno dovuto fare i conti anche con la penalizzazione di 15 punti arrivata per il caso plusvalenze fittizie. In attesa di comprendere se l’ormai nota ‘carta Covisoc’ possa effettivamente portare buone notizie alla ‘Vecchia Signora’ e all’annullamento dell’handicap, quello che è la più grande preoccupazione della dirigenza juventina continua a chiamarsi calciomercato. Perché, da giugno, moltissimo potrebbe cambiare alle dipendenze di Massimiliano Allegri. La rosa attuale rischia una vera e propria rivoluzione e da questo punto di vista, sono diversi i nomi che diranno addio al club torinese in estate. Uno di questi sarà certamente Leandro Paredes, chiamato questa sera ad una delle ultimissime occasioni riservategli da mister Allegri. L’argentino, arrivato in prestito dal PSG poco meno di un anno fa, ha deluso su ogni fronte ed il suo ritorno sotto la Tour Eiffel (prima di ripartire, per volontà del club di Al-Khelaifi che potrebbe proporlo alle big europee) appare da settimane scontato. Addio inevitabile anche per Rabiot, Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza il 30 giugno e che non dovrebbero rinnovare con la ‘Vecchia Signora’. Tornando a Paredes, il suo destino potrebbe essere clamorosamente intrecciato a quello di Angel Di Maria, ma non alla Juve.

Di Maria più Paredes: Juve a bocca asciutta

Perché al centrocampista argentino starebbe pensando il Barcellona che pure rischia di cambiare tanto durante l’estate.

Il ‘Fideo’, però, è uno dei punti cardine della Juventus di Allegri, con la società che proverà a convincere l’ala a prolungare ancora per un’altra stagione e non a salutare a zero a fine giugno. In ogni caso, Di Maria piace tantissimo al club di Laporta che lo ha seguito a lungo, già prima che firmasse con i bianconeri. Un doppio colpo che lascerebbe l’amaro in bocca alla Juventus, soprattutto per il ‘Fideo’ che sta mostrando grandi cose nelle ultime settimane.